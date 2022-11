Ed Sheeran, chouchou des Belges sur Spotify en 2022

C’est une tradition désormais bien ancrée pour les utilisateurs de Spotify : le début décembre rime avec « classements de fin d’année ». La plateforme de streaming a fait ses comptes pour l’année écoulée, pour tous les pays, notamment pour la Belgique, pour dévoiler ses rankings annuels des artistes, des albums, des morceaux et des podcasts les plus écoutés. Les années se suivent et se ressemblent, quoi que la couronne de l’artiste le plus écouté du royaume change de tête. Après Justin Bieber en 2021, c’est Ed Sheeran qui a est cette fois le roi absolu du streaming en Belgique, a dévoilé Spotify ce mercredi.

Le Britannique remporte à la fois le titre d’artiste le plus streamé et le trophée de l’album le plus écouté de l’année en Belgique, sans que les quantités aient été détaillées par la plateforme. Il devance The Weeknd et Ninho, eux aussi bien classés l’année dernière. Prophète en son pays, Damso pointe en 4e position, aux marches du podium, premier Belge, et bien installé à cette position depuis plusieurs années. David Guetta, TAylor Swift, Jul, Drake, Imagine Dragons et Harry Styles complètent le top 10.

Pour ce qu’il en est des titres qui ont récolté le plus de streamings, les locomotives sont As It Was de Harry Styles, Heat Waves de Glass Animals et Where Are You Now de Lost Frequencies. Lequel titre s’est par ailleurs distingué au niveau mondial, a signalé Wilbert Mutsaers, en se hissant dans le top 30 mondial (au 29e rang).Année faste pour les artistes noir jaune-rouge, insiste le « Head of music » pour le Benelux : « il est frappant de constater que beaucoup de genres musicaux différents ont été écoutés en Belgique cette année, et que les auditeurs optent aussi bien pour des musiques de l'étranger que pour celles de leur propre pays. Nous sommes très heureux de voir ce que le talent belge apporte dans l’industrie musicale. On a pu notamment admirer en Belgique, et bien au-delà, le retour de Stromae ».

C’est au rayon « albums » que le Bruxellois s’est illustré, en plaçant son Multitude au 3e rang des albums les plus écoutés de l’année, après ceux d’Ed Sheeran et d’Harry Styles. Angèle point quant à elle en neuvième position avec Nonante-Cinq. qui a séduit le public du nord du pays aussi bien que de sud. On en oublierait presque de signaler, pour les artistes belges, que le second album belge le plus écouté de 2022 est Metejoor, de l’artiste flamand Metejoor.

Du Belge, à tous les niveaux dans le top 50 de Spotify : tant Stromae qu’Angèle, Camille et Damso réussissent la performance d’avoir deux albums figurant parmi les albums les plus streamés de l’année, ressurgi des profondeurs, comme le Racine Carrée de Stromae.

Au niveau mondial, enfin, l’artiste portoricain Bad Bunny conserve sa première place d’artiste préféré des utilisateurs de la plateforme de streaming, devant Taylor Swift, Drake, The Weeknd et BTS.