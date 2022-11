Musique: voici quel est l’artiste le plus streamé de l’année en Belgique sur Spotify

Spotify a dévoilé sa rétrospective de l’année écoulée. Ed Sheeran remporte la couronne de l’artiste le plus écouté en Belgique alors qu’« As It Was » d’Harry Styles remporte le prix du titre le plus populaire dans le Royaume.

Ed Sheeran est suivi de The Weeknd (nº3 l’an dernier), le rappeur français Ninho et Damso (nº5 en 2021). Le Belge est également le quatrième artiste le plus écouté en France en 2022.