Belgique-Croatie: Luka Modric, l’incroyable histoire d’un «enfant de la guerre»

Oui, c’est bien ici que Luka Modric a grandi. » Les quelques locaux qui vivent toujours sur le versant accidenté de cette montagne ont l’habitude de voir passer les touristes. Plus souvent, des Croates en pèlerinage au pied du Velebit, massif imposant des Alpes dinariques, venus apercevoir la maison d’enfance du héros de la nation. Ce qu’il en reste, du moins. Quatre murs de pierre, un toit dont il ne reste que les contours et une grille austère en guise de porte d’entrée, c’est là que les grands-parents de Luka Modric ont élevé leur petit-fils. Entre les moutons, sur un sol poussiéreux et inhospitalier, où la roche sédimentaire ne laisse de la place qu’aux plantes épineuses et, parfois, à quelques conifères.