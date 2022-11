Semaine noire à la VRT

Les décisions de licenciement ont commencé à tomber dans le cadre du plan de transformation au sein de la VRT. Selon plusieurs sources syndicales, les chaînes Eén et Canvas sont les plus touchées. Au total, le nombre de licenciements d’ici 2025 sera de 61 équivalents temps plein, affirme un porte-parole de la VRT.

La direction du média public flamand a envoyé lundi et mardi des courriels aux personnes concernées pour les inviter le lendemain à un entretien au sujet de leur licenciement, indiquent Carlos Van Hoeymissen, du syndicat chrétien ACV, et Wies Descheemaeker, du syndicat socialiste ACOD. Ces entretiens sont donc étalés sur les journées de mardi et mercredi.

Le conseil d’administration de la VRT a approuvé mardi dernier le plan de transformation qui prévoit qu’en 2023, l’effectif du radiodiffuseur public flamand passera pour la première fois et de manière structurelle sous la barre des 2.000 personnes.

«Nous sommes en train de mettre en œuvre le plan de transformation», confirme un porte-parole de la VRT. Dans ce cadre, des discussions ont lieu avec les personnes contraintes de quitter l’entreprise. Le porte-parole souligne qu’un important paquet de mesures de soutien est prévu, comme de l’outplacement, un accompagnement voire, le cas échéant, un soutien psychologique. «Mais cela reste bien sûr une annonce difficile.»

Cela concerne actuellement 41 personnes dont le contrat sera arrêté à la fin de l’année. Les autres seront amenés à quitter l’entreprise ultérieurement, soit en 2024 ou 2025. Il n’est pas exclu que le nombre de licenciements secs puisse encore être adouci, selon le porte-parole de la VRT.

Pour Wies Descheemaeker, de l’ACOD, il s’agit tout de même de «l’un des jours les plus noirs dans l’histoire de la VRT».