Voyage à l’étranger: mauvaise nouvelle pour les Belges qui veulent aller en Angleterre

Ce mouvement social va « sévèrement perturber » le service des Eurostar pour la période précédant Noël, souligne RMT. « Les agents de sécurité d’Eurostar sont essentiels au fonctionnement » de ces trains qui circulent entre le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et la Belgique, et « il est honteux qu’ils ne reçoivent pas un salaire décent » que « Mitie a les moyens de payer », a affirmé Mick Lynch, secrétaire général de RMT. « Je demande à Mitie et Eurostar de parvenir à un accord négocié avec RMT dès que possible », a-t-il poursuivi.

« Nous sommes au courant de négociations entre Mitie et les syndicats qui se poursuivent. S’il y a un impact sur la desserte, nous préviendrons nos clients aussi tôt que possible », a commenté Eurostar dans une déclaration écrite.