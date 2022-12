Diables rouges: Romelu Lukaku veut refaire le coup de Zagreb

Assis face à la presse pour préfacer le match face à la Croatie, le sélectionneur belge se penche vers son micro : « Je sais que tout le monde, à commencer par les journalistes, voit en Romelu Lukaku le sauveur de la nation. C’est une très grave erreur. Le plus mauvais service à rendre au football belge en général, et au joueur en particulier. » Non, ce n’est pas Roberto Martinez qui parle mais Dick Advocaat. Nous sommes le 2 mars 2010 et le technicien néerlandais tient sa conférence de presse à la vieille d’un amical face à l’équipe au damier, qui sera son cinquième et dernier match à la tête de notre équipe nationale. Le Batave y confirme qu’il titularisera l’attaquant qui éclate à Anderlecht. Une première cap à 16 ans et 294 jours (pas un record, Fernand Nisot ayant fêté la sienne à 16 ans et 19 jours en… 1911). « Il mérite cette chance de montrer comment il se débrouille un échelon plus haut. Mais il n’est en aucun cas le sauveur. Juste un joueur comme un autre à mes yeux. Pour le moment… »