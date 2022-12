Carta Academica: Parole publique des chercheurs : liberté académique ou liberté d’opinion ?

Tous les samedis, « Le Soir » publie la chronique d’un ou plusieurs membres de Carta Academica. Cette semaine : La liberté académique et le recours à l’expertise des chercheurs font actuellement l’objet de nombreux débats. Qui est légitime pour parler de quoi ? Les auteurs soulignent les biais et points aveugles de la polémique, et demandent qu’une plus grande attention soit accordée aux dimensions collectives et interdisciplinaires de l’expertise. L’Université doit promouvoir l'expression publique d'une pensée complexe et diversifiée.

Les points de vue exprimés dans les chroniques de Carta Academica sont ceux de leur(s) auteur(s) et/ou autrice(s) ; ils n’engagent en rien les membres de Carta Academica, qui, entre eux d’ailleurs, ne pensent pas forcément la même chose. En parrainant la publication de ces chroniques, Carta Academica considère qu’elles contribuent à des débats sociétaux utiles. Des chroniques pourraient dès lors être publiées en réponse à d’autres. Carta Academica veille essentiellement à ce que les chroniques éditées reposent sur une démarche scientifique.

David Doat. - DR

Denis Flandre. - DR

Par David Doat, Laboratoire ETHICS, Professeur à l’UCLille, France ; Denis Flandre, École Polytechnique, Professeur à l’UCLouvain, Belgique.

Dans la succession de crises récentes (santé, énergie, environnement, etc.), des personnalités du monde académique, professeurs et chercheurs universitaires (1), sont invités à s’exprimer sur des problèmes de société, ou prennent l’initiative d’intervenir dans les médias sociaux. Certains sont reconnus experts dans leur domaine de référence, leur parole est respectée, largement répercutée ; ils font autorité. D’autres sont qualifiés de « toutologues » ou « ultracrépidariens », quand ils s’expriment sur un sujet qui n’apparaît pas directement lié à leur champ de compétence reconnu. Leur parole peut alors être rejetée ou condamnée par d’aucuns. La liberté académique (2) et le recours à l’expertise des chercheurs font ainsi l’objet de nombreux débats. Mais les données du problème sont-elles aussi simples ? Est-on « expert » ou « profane », entendez sachant ou ignorant, compétent ou incompétent, savant ou inculte ?

Définir l’expertise par des catégories binaires est problématique

Un schéma de pensée qui sollicite une vision binaire pour décrire une réalité complexe masque bien des nuances et produit souvent de fausses divisions. Une première d’entre elles est celle qui oppose l’expert et le profane (3) . En réalité, il existe bien d’autres figures épistémiques (4) , c’est-à-dire porteuses de compétences et de savoirs scientifiques dignes de considération (5) . La parole publique du chercheur, sur un sujet dont il n’est a priori pas spécialiste, en est un exemple. Dès lors qu’une telle parole se soumet à l’exigence de principes, méthodes et raisons scientifiques, elle témoigne d’une rigueur d’analyse qui, sans se substituer au discours de l’expert disciplinaire ni relever de la simple opinion, confère une légitimité pour participer au débat scientifique et en soutenir la largeur et la qualité.

Ce qui donne valeur aux paroles ou écrits d’un chercheur, c’est son étude méthodologique, analytique, d’un sujet en profondeur, étayée par ses nombreux contacts avec des collègues de sa discipline et d’autres champs scientifiques. Au-delà de la lecture de la littérature scientifique pertinente, l’expression académique suppose la compréhension des controverses en présence et la construction d’un positionnement clair, attentif aux contextes, débats et avis des pairs, toujours susceptible d’évoluer si la force des arguments ou des données empiriques l’exigent… Il ne s’agit pas d’un avis peu documenté dans un micro-trottoir ou sur un réseau social, mais de la mise en œuvre, sur un sujet donné, même hors domaine de spécialisation, de compétences et pratiques transverses, propres aux scientifiques. Enfin, le chercheur propose ses réflexions. II ne s’appuie pas, pour en fonder la valeur, sur la réputation et l’autorité que l’on pourrait prêter socialement à un expert du domaine. Comme ce dernier, il soumet ses questions, ses thèses, sa vision du problème au débat, scientifique ou public, et accepte d’en discuter de manière critique et constructive.

Par contraste, quelle serait la valeur de la parole d’un expert qui s’exprime sur un sujet dans son domaine de référence, mais sans avoir confronté ses propos aux observations de terrain, étudié en profondeur la littérature récente, développé une position ouverte au débat, ou encore accepté d’évaluer et corriger, chaque fois que nécessaire, les biais, limitations ou erreurs de son approche ? Qui de l’expert socialement et politiquement reconnu, mais peu enclin aux apprentissages et remises en question, ou du chercheur non-spécialiste, mais respectueux des exigences épistémiques et sociales de l’activité scientifique, serait le plus légitime pour prendre part à des discussions qui induisent ou cautionnent des décisions de nature politique ou sociétale ? Ces deux figures du « savant » constituent bien sûr des modèles opposés. Ils traduisent deux situations extrêmes, qui bornent un vaste territoire de compétences et pratiques épistémiques variées, irréductibles à l’opposition simpliste entre l’expert et le profane (6) .

Une seconde fausse division oppose la figure de l’individu-expert à d’autres formes d’individualité, laissant croire qu’il n’existe pas de formes collectives de l’expertise. Or, loin de se rencontrer dans la figure du savant solitaire, ou du chercheur bardé de publications, l’expertise est le plus souvent dépendante d’une communauté de savoirs (7) . Elle procède davantage de la mise en synergie de compétences larges, distribuées dans un réseau d’interdépendances humaines et intellectuelles, que de la tour d’ivoire où loge, croit-on, un esprit supérieur. En d’autres termes, plutôt que d’opposer au savoir de l’individu-expert l’ignorance des masses, la réalité est plus nuancée (8) : des individus aussi bien que des collectifs peuvent assumer la figure de l’expert dans un contexte particulier, et l’expertise est en général moins le produit d’un acte individuel que le résultat d’intenses interactions sociales (9) .

Du besoin d’expertise plurielle au croisement des disciplines

Les crises complexes, caractérisées par de nombreuses inconnues et incertitudes (10) ne peuvent être envisagées par un individu isolé ni par le prisme restreint d’un seul champ de compétence ou d’un seul domaine spécifique. Elles appellent plutôt une expertise plurielle, un dialogue transparent au croisement des différents regards et disciplines scientifiques. Elles requièrent des démarches inter- ou transdisciplinaires (11) exigeantes, mais nécessaires pour intégrer et pondérer les différentes dimensions d’un problème complexe dans une recherche de solution globale (12) .

Comment la liberté académique pourrait-elle alors être restreinte au seul champ de référence reconnu à un chercheur quand ce chercheur a parfois passé des années à étendre ses apprentissages et connaissances au-delà de sa discipline initiale en collaboration avec des collègues d’autres domaines (13) ? Comment la parole, informée de cette attitude d’esprit apprenante du savoir des autres, qui s’ouvre à la complexité des problèmes et au dialogue entre les disciplines, pourrait-elle être qualifiée d’impertinente liberté d’opinion ?

En situation d’incertitude, l’université doit ouvrir le débat, non le clore (14)

La manière dont la parole des chercheurs est aujourd’hui relayée est insatisfaisante. Des choix parfois peu transparents ou pertinents sont posés pour faire connaître et reconnaître publiquement la parole d’un chercheur, plutôt que celle d’un autre (15) . Tout journaliste a ses contacts privilégiés, tout média a une ligne éditoriale, tout gouvernement choisit ses commissions d’experts, toute institution publique fait partie d’un jeu politique, toute entreprise privée peut avoir recours à du lobbying, tout chercheur peut avoir des conflits d’intérêts (notamment dans son domaine principal d’activité) ! A contrario, il peut arriver, en Belgique et à l’étranger, que des chercheurs soient voués aux gémonies dans la sphère médiatique, même dans leur champ de compétence, voire interdits de parole par leur employeur ou certains censeurs (16). De telles pratiques, indifférentes au principe de la liberté académique ou aux règles de l’éthique de la discussion (17) en science comme en démocratie, laissent toute latitude aux jeux des acteurs et aux rapports de force qui président à la sélection des voix qui peuvent accéder à la parole publique, quand les paroles dissonantes ou dissidentes sont mises en sourdine, parfois poursuivies et sanctionnées.

Entre la tentation et le risque de limiter la liberté académique en la soumettant à une autorité décrétée supérieure, ou à l’inverse, accepter une politique de dérégulation extrême qui confère au plus fort le monopole de l’expression publique, une troisième voie doit être préservée : celle, précisément, que nos universités ont toujours eu à cœur d’incarner dans leurs activités d’enseignement, de recherche et de service à la société. Une mission essentielle de l’Université est ainsi de développer les conditions de formation et de débat pour une pensée complexe, évolutive et capable d’apporter de nouveaux éclairages ou de proposer des pistes de solutions aux enjeux de société. Une telle pensée, pour être à la hauteur des défis du monde présent et de nos idéaux démocratiques, ne peut se constituer sans dialogue entre les disciplines scientifiques et avec la société, ni advenir sans écoute, reconnaissance et confrontation d’hypothèses et analyses discordantes. A défaut, l’uniformité de la norme dominante se substitue au pluralisme, au travail bénéfique de la critique, et au sens même de la recherche patiente des consensus scientifiques.

Certes, nos universités défendent cet idéal et respectent la liberté d’expression des chercheurs en leur sein. Mais usent-elles assez de leur propre liberté pour porter les vertus de l’attitude scientifique, les conditions du débat contradictoire et la défense des valeurs démocratiques, à contre-courant des facilités de la pensée unique (18) ? Font-elles suffisamment contrepoids face aux idées biaisées, emballements médiatiques ou instrumentalisations politiques de la parole scientifique ?

Nous ne poserions pas ces questions si la légitimité de la parole publique du chercheur ne risquait pas d’être aujourd'hui réduite à son curriculum vitæ passé et sa production individuelle, séparée de ses communautés d’apprentissage de la complexité, ou si les conditions d’exercice du débat scientifique et démocratique n’étaient pas mises à mal. Face à ces risques, il en va de la responsabilité sociétale de nos universités de défendre, sur tout sujet, des conceptions plurielles de l’expertise qui intègrent le questionnement, complexe, collectif et transdisciplinaire comme une des formes scientifiques d’expression légitime des chercheurs. Il est enfin du devoir de nos universités de préserver et entretenir activement en leur sein et dans la société, des espaces publics où peuvent s’exprimer les dissensus, dans le respect des différences et l’écoute mutuelle des désaccords. Ce n’est qu’à cette condition que peuvent émerger d’authentiques consensus scientifiques et sociétaux.

