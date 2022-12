Sciences et médias: un couple fusionnel

Des chercheurs se sont penchés sur 20 années de traitement médiatique des sciences dans « Le Monde », « Le Temps » et « Le Soir ». Verdict : les journalistes raffolent des scientifiques. Et le public ?

Journalistes et scientifiques font-ils bon ménage ? A en croire les résultats d’une étude que publie, ce jeudi, l’Observatoire des pratiques socio-numériques (OPSN), le couple serait apparemment de plus en plus fusionnel. Pour une raison en réalité assez évidente : la multiplication de l’actualité de nature scientifique dans le flux d’actualité.

Comment, précisément, les journalistes convoquent-ils la science dans leur traitement de l’information ? Pour le savoir, les chercheurs de l’OPSN (regroupant des Belges, des Français et des Suisses) ont ausculté les articles publiés, depuis 20 ans, dans trois journaux (Le Monde, Le Temps et Le Soir). Ils en ont extrait plus de 150.000 où le terme « science » ou « scientifique » apparaît. La nuance n’est pas anodine, ce n’est évidemment pas parce que ces termes n’apparaissent pas dans un article que le sujet n’a pas sollicité une expertise scientifique.