Branko Strupar, ancien Diable rouge: «Romelu Lukaku est un tank capable de foncer dans un mur»

En pleine conversation « Whatsapp », Branko Strupar nous envoie une photo. On le voit grand sourire en compagnie de Pierre Denier (ex-assistant et team manager de Genk) et de toute sa famille sur la pelouse du Racing Genk. Le terrain de ses exploits. Au cœur des années nonante, Strupar ne ratait pratiquement jamais une occasion de faire trembler les filets du championnat belge. Notamment en compagnie de Souleymane Oulare. Un duo au cœur des succès limbourgeois de l’époque : une Coupe de Belgique en 1998 et un titre de champion en 1999. Avec des couronnements individuels pour l’attaquant né à Zagreb qui fut meilleur buteur du championnat et Soulier d’Or.