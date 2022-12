«C’est du français!»: Être ou ne pas être… un mot

Combien de mots compte cette phrase de Marie NDiaye ? « Ensuite il me faudra plusieurs variétés de poissons, des poireaux, carottes, pommes de terre, et encore d’autres choses que je vous dirai au fur et à mesure. » (La Cheffe, roman d’une cuisinière, 2016). Faut-il compter pommes de terre comme un ou trois mots ? Et fur doit-il être considéré comme un mot ?