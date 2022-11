Mieux rémunérer la garde médicale

Les universités, les politiques, les mutuelles, les associations de patients… tous tiennent le même langage depuis des années : il faut augmenter l’attractivité de la médecine générale. Les docteurs David Simon et Jos Vanhoof, représentant ce secteur au sein du syndicat médical Absym, s’exprimaient ces jours-ci dans des publications spécialisées en proposant… d’inverser le paradigme : « il faut surtout diminuer ce qui la rend moins attractive ». Et de pointer le talon d’Achille de la profession : « L’une des principales raisons pour lesquelles les jeunes médecins hésitent à s’engager en médecine générale ou la quittent est l’obligation (NDLR : légale) de participer à la garde. Outre le fait que la garde se déroule durant les heures et les jours que le médecin généraliste préférerait consacrer à sa vie privée, c’est la faiblesse de la rémunération qui est à la source des plus grandes frustrations ».