«À propos», le podcast du Soir du 1er décembre: pourquoi la Chine applique-t-elle la politique du «zéro covid»?

Presque trois ans de politique zéro Covid ont épuisé les citoyens chinois. Dans différentes villes du pays, on a vu la population exprimer son mécontentement et ce, malgré les risques de répression. Le président, Xi Jinping est coincé par sa propre politique sanitaire. S’il lâche du lest, c’est contaminations et hospitalisations de masse assurées et c’est aussi avouer qu’il fait fausse route et donc remettre en question son infaillibilité. Est-on en train d’assister aux prémices d’une révolution ? Quels sont les enjeux politiques ? On a posé toutes ces questions à Véronique Kiesel du service monde.

Que se passerait-il si la Chine abandonnait sa politique zéro covid et qu’elle levait ses restrictions ? Peut-on évaluer quelle est l’immunité de groupe en Chine ? Camille Petoud a interrogé Anne-Sophie Leurquin, spécialiste santé pour le service société.