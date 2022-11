Diables rouges: Thibaut Courtois va entrer dans le club des centenaires contre la Croatie

Septième représentant de la génération dorée à atteindre la barre symbolique des 100 caps, (en attendant Kevin De Bruyne, qui a égalé contre le Maroc les 96 caps de Jan Ceulemans, au plus tôt… en demi-finale ou plus que probablement durant les éliminatoires de l’Euro 2024), Thibaut Courtois avait marché en Russie sur les traces de ses glorieux aînés. Après Jean-Marie Pfaff (Mexique 1986) et Michel Preud’homme (États-Unis 1994), le Limbourgeois avait décroché le titre honorifique de meilleur gardien du Mondial 2018. S’il est encore loin des statistiques d’un Gigi Buffon (gardien le plus capé de l’histoire avec 176 apparitions sous le maillot de la Squadra) ou d’un Iker Casillas (167 caps avec la Roja) ou de gardiens encore actifs comme Manuel Neuer (116) ou Hugo Lloris (141), Courtois est depuis longtemps le recordman belge, Jean-Marie Pfaff étant bloqué à 64 caps.