L’autre enjeu du match Croatie – Belgique: le Bâton de Nassazi, enfin un trophée pour les Diables rouges?

Ce sceptre virtuel a été créé en 2003 par deux internautes qui l’ont attribué pour la première fois, a posteriori, à l’Uruguay pour sa victoire en finale de la première Coupe du monde, en 1930, et l’ont baptisé du nom du capitaine uruguayen, José Nasazzi. Depuis, chaque équipe qui bat le tenant en hérite, un peu comme en boxe. En précisant que le temps complémentaire compte, mais pas les éventuelles prolongations et tirs au but. Et actuellement, c’est la Croatie qui en est la détentrice. Et elle le cédera donc à la Belgique, si les Diables l’emportent ce jeudi.

Un trophée en bois ? Oui, si l’on considère que des pays comme les Antilles néerlandaises (en 1963) ou le Zimbabwe (en 2005) l’ont détenu. Non, si on relève que le recordman est le Brésil, tant dans le nombre de fois qu’il l’a gagné (onze fois) qu’en durée (3.885 jours cumulés).

La Belgique, elle, totalise quatre détentions, pour un total de 55 jours : en 1984, en 1985, en 1990 et donc en 2014, entre sa victoire sur la Russie en poule de la Coupe du monde, et sa défaite devant l’Argentine, en quarts de finale. Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Lukaku, Mertens et Eden Hazard, qui étaient déjà là, s’en souviennent sans doute…

S’il veut rejoindre Guy Thys et Marc Wilmots dans la légende des sélectionneurs de la Belgique ayant conquis le Bâton, Roberto Martinez sait ce qu’il lui reste à faire : battre la Croatie. Ce qui lui permettrait aussi de se qualifier et de rêver au même destin que l’Italie en 1938 et l’Allemagne en 1974, les deux seuls pays ayant réussi à le gagner pendant une Coupe du monde, et puis de la… remporter ! Alors, après l’Italie et l’Allemagne, au tour de la Belgique ? Jamais deux sans trois, dit-on parfois…

La Belgique l’a possédé quatre fois

>13 juin 1984 – Euro

Belgique – Yougoslavie 2-0

Elle le perd après 3 jours, battue 5-0 par la France.

>16 octobre 1985 – Barrage CM

Belgique – Pays-Bas 1-0

Elle le perd 35 jours plus tard lors du fameux barrage retour qui voit Grün faire 2-1 en fin de match pour envoyer les Diables au Mexique. Vainqueurs 2-1, les Hollandais ne vont pas à la Coupe du monde mais récupèrent le bâton…

>17 juin 1990 – Coupe du monde

Belgique – Uruguay 3-1

Elle le perd 4 jours plus tard, battue 2-1 par l’Espagne.

>22 juin 2014 – Coupe du monde

Belgique – Russie 1-0