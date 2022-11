Union européenne: friture sur la ligne Bruxelles-Budapest

Le bras de fer se poursuit entre l’Union européenne et l’un de ses membres, la Hongrie. L’enjeu ? 13,3 milliards. Dont Budapest a cruellement besoin avec une inflation à plus de 21 % et une monnaie faiblarde. Cette manne ne devrait toutefois être libérée que si les autorités hongroises améliorent considérablement la lutte contre la corruption, l’indépendance de la Justice, la transparence et la concurrence des marchés publics… Telle est en effet la proposition formulée, ce mercredi, par la Commission européenne.