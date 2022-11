«Catarina et la beauté de tuer des fascistes»: du spectacle doit naître le débat

L’époustouflant spectacle « Catarina et la beauté de tuer des fascistes » se joue au Théâtre de Liège en ce moment. « Le Soir » a rencontré son metteur en scène Tiago Rodrigues et le politologue Clément Viktorovitch.

Spectacle dérangeant et mettant nos convictions à rude épreuve, Catarina et la beauté de tuer des fascistes secoue les salles partout où il est programmé. Pour débattre des thèmes de cette évocation déstabilisante d’un futur proche où l’extrême droite serait arrivée au pouvoir, nous avons invité le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, par ailleurs nouveau directeur du Festival d’Avignon, à dialoguer avec Clément Viktorovitch, politologue, chroniqueur sur France Info et spécialiste de la rhétorique politique qu’il a notamment analysée sur le plateau de Quotidien durant la récente campagne électorale française.

Clément Viktorovitch, pour vous qui travaillez sur la rhétorique politique, qu’évoque le titre du spectacle « Catarina et la beauté de tuer des fascistes » ?