Shirin Neshat, artiste iranienne: «J’ai rarement vu les Iraniens aussi unis à l’intérieur et à l’extérieur du pays»

Shirin Neshat est une des artistes iraniennes les plus célèbres au monde. Exilée aux Etats-Unis, elle soutient la révolution actuelle dans son pays d’origine, « un des événements politiques les plus inspirants et les plus importants de l’histoire moderne de l’Iran ».

Ses œuvres, exposées dans les musées et les galeries du monde entier, ont fait d’elle l’une des artistes iraniennes les plus célèbres à l’étranger. Ses images et ses films, dans lesquels son visage apparaît souvent transfiguré comme une icône, racontent, au moyen de l’utilisation d’un noir et blanc puissant et d’inserts calligraphiques, la dichotomie entre public et privé ainsi que les contraintes auxquelles sont soumises les femmes – entre autres – dans son pays d’origine. Aujourd’hui que la protestation des jeunes générations iraniennes occupe l’espace médiatique international, c’est depuis New York, où elle vit en exil, que Shirin Neshat, 65 ans, analyse avec nous ce mouvement ainsi que la centralité du corps féminin, en tant que cible de l’oppression, mais aussi en tant qu’instrument de libération.