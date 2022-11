La Commission européenne serre la vis contre les déchets d'emballage

Bannir le suremballage, réutiliser, garantir la recyclabilité, une consigne sur les bouteilles et les canettes… la Commission veut tarir le flux de déchets.

Dans les camionnettes de livraison du commerce en ligne, dans les grandes surfaces, dans les petits commerces, les cafés, les restaurants… les déchets sont partout. Une bonne nouvelle : en Europe le recyclage des déchets d’emballages ne cesse de progresser. Mais, mauvaise nouvelle, la production de ces déchets ne cesse d’augmenter. Plus de 20 % d’augmentation au cours des dix dernières années, selon les chiffres officiels. En Belgique, indique Statbel, la quantité totale d’emballages mis sur le marché a augmenté de 4,6 % en 2020 par rapport à 2019. Et sans action contraire, la situation va s’aggraver. Selon la Commission européenne qui présentait mercredi des propositions pour s’attaquer à la montagne qui s’accumule, les déchets d’emballages devraient augmenter de 19 % en 2030 – de 46 % pour les seuls emballages en plastique (61 % en 2040). Chaque Européen génère en moyenne 180 kg de déchets d’emballage par an. Cela pourrait passer à 215 kg.