L’Eglise catholique plie mais ne rompt pas

La pratique religieuse baisse encore et l’on se marie de moins en moins à l’église. Ce sont quelques-uns des enseignements du rapport 2022 de l’Eglise catholique qui fait part de chiffres peu encourageants pour elle. Mais son empreinte sur notre société est loin de disparaître.

Les chiffres présentés par le rapport annuel 2022 de l’Eglise catholique sont peu encourageants pour la vénérable institution. Les églises se vident toujours un peu plus. Le covid n’a rien arrangé. Le prêtre baptise, marie et célèbre les funérailles de moins en moins souvent. Le nombre de ministres du Culte n’en finit plus de se réduire. L’évolution n’est pas neuve, mais elle s’accélère.

Le rapport fait également mention de 86 plaintes pour abus sexuels déposées auprès de deux points de contact en 2021. 69 victimes avaient moins de 18 ans au moment de l’abus et 14 victimes étaient âgées de moins de 10 ans. Seuls quinze faits remontent aux vingt dernières années, les autres sont plus anciens. « Treize dossiers ont été transmis à l’autorité judiciaire parce que le caractère prescrit n’était pas clair ou parce que l’auteur des faits, encore en vie, pouvait présenter un risque. Une compensation financière a été versée pour 28 dossiers », peut-on lire.