Procès du 22-Mars: à l’audience de composition du jury, les mille visages de Bruxelles se succèdent devant la cour d’assises

C’est Bruxelles dans toutes ses facettes qui se presse ce mercredi matin aux portes du palais de justice dit Justitia, à Haren. Convoqués sur base d’un premier tirage au sort, un millier d’hommes et de femmes – un nombre dont il faut en réalité soustraire les 339 personnes déjà préalablement dispensées, ainsi que les absents – âgés de 28 à 65 ans, d’horizons divers et variés. Certains traînent les semelles. D’autres, nettement moins, à l’instar de cet homme âgé d’une quarantaine d’années et peu pressé de retourner au travail, qui déclare : « Moi, au plus longtemps je reste ici, au plus heureux je suis ! »