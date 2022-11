Macron chez Biden: de l’amitié et des dissonances

Les superlatifs sont de mise. Et les petits plats, dressés dans les grands. Il s’agit de « confirmer la coopération incroyablement étroite entre les Etats-Unis et leur plus vieil allié », dit-on à l’Elysée. Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi aux Etats-Unis pour une visite d’Etat de trois jours. Le privilège est inédit. Jamais un locataire de l’Elysée n’avait été reçu deux fois à Washington pour une visite à ce plus haut niveau protocolaire. Mais ce voyage américain n’aura cette fois plus rien à voir avec le premier que le chef de l’Etat français avait accompli en avril 2018, lorsque le monde entier guettait encore son pas-de-deux avec Donald Trump.