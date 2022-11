«Enquête approfondie» sur la fusion Vivendi-Hachette

Par voie de communiqué, la Commission européenne a confirmé ce mercredi après-midi l’ouverture d’une enquête approfondie sur le rachat de Lagardère SA par Vivendi SE et la concentration dans un même groupe des deux principaux acteurs de l’édition généraliste en France, Hachette et Editis. « La Commission craint que l’acquisition proposée ne réduise la concurrence sur un certain nombre de marchés dans l’ensemble de la chaîne de valeur du livre dans les pays francophones de l’Espace économique européen (EEE) et dans un segment de l’édition de magazines en France. » Après une enquête qui s’annonce sans concession pour Vivendi, le régulateur de la concurrence en Europe a jusqu’au 19 avril 2023 pour se prononcer.