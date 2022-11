Le monde du sport pleure Davide Rebellin: il avait disputé sa dernière course il y a six semaines

Le monde du cyclisme pleure depuis, ce mercredi après-midi, le décès d’un de ses coureurs les plus attachants et les plus dévoués à son sport : Davide Rebellin.

Un « gentil » comme on dit, au regard aussi doux que ce sport est dur, qui a traversé quatre décennies de cyclisme, débutant sa carrière, en 1992, quand Miguel Indurain dominait le Tour de France et l’achevant, à 51 ans, en s’émerveillant des prouesses du jeune Remco Evenepoel.