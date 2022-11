«Une bouillie de football», «prestation qui fait peine à voir»: la presse française dézingue les Bleus après la défaite contre la Tunisie

La presse française est revenue en long et en large sur la défaite de la France contre la Tunisie. Une prestation en demi-teinte qui ne modifie pas la qualification et la première place des Bleus.

Pour son dernier match de la phase de groupes, la France s’est inclinée contre la Tunisie. Tunisie qui est tout de même éliminée après la victoire des Australiens contre le Danemark. En France, la presse n’a pas été tendre avec les Bleus et Didier Deschamps, qui a composé une équipe très remodelée.

« Mauvais plan B » est le titre du compte-rendu de l’Equipe. En effet, Deschamps a fait tourner, afin de faire reposer certains cadres comme Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou encore Lloris. En fin de match, Griezmann pensait avoir égalisé mais son but a été annulé. « De leurs côtés, Youssouf Fofana et Mattéo Guendouzi étaient complètement dépassés au milieu de terrain et ont eu beaucoup de mal à exister face à la Tunisie. » poursuit le quotidien français.