La nouvelle vie de consultant immobilier d’Alain Mathot

Après avoir quitté la scène politique en cédant l’écharpe mayorale de Seraing (décembre 2018) puis son mandat de député fédéral (mai 2019), Alain Mathot (ex-PS) n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Il s’est directement reconverti dans l’immobilier, facturant 25.000 euros brut par mois à son seul client : Erik van der Paal. Lobbyiste et développeur de projets immobiliers à Anvers, Van der Paal est décrit comme proche de la N-VA. C’est lui qui pilotait la société Land Invest Group (LIG) à l’époque où elle investissait aux côtés du fonds de pension liégeois Ogeo.

« La première facture d’Alain date du 7 mai 2019, et nous avons mis fin à notre collaboration le 1er septembre 2022 », confirme M. Van der Paal à nos confrères du Vif. À ce tarif-là, Alain Mathot gagnait donc 300.000 euros brut par an. Au total, il a facturé en trois ans et cinq mois un peu plus d’un million d’euros. Jusque janvier 2020, c’est via sa société Almaure qu’Alain Mathot se faisait rémunérer. Ensuite (le 4 février 2020), le Sérésien a constitué une nouvelle société, baptisée Consultam, qui a pris le relais pour la facturation mensuelle.

Selon Erik Van der Paal, Alain Mathot – définitivement condamné pour corruption dans le dossier Intradel en mars 2022 – a travaillé sur un projet d’hôtel sur la Costa del Sol. « L’hôtel de Marbella, on ne l’a pas concrétisé… Mais Alain a bien fait son travail, je n’ai rien à lui reprocher. Il a des contacts à Marbella avec des gens que je ne connais pas bien. Il m’a envoyé un dossier qui était très intéressant mais, à ce moment-là, c’était le covid et on n’a pas donné suite ». Erik Van der Paal évoque trois autres dossiers dans lesquels Alain Mathot est intervenu : un projet de « 60 appartements à Namur » (en attente de permis), un projet de « 300 appartements à Woluwe-Saint-Lambert » (en attente de permis), et un projet de « centrale électrique au gaz en Tunisie avec des industriels wallons actifs dans l’énergie » (en cours).