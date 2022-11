Coupe du monde: Messi dépasse Maradona et devient l’Argentin avec le plus de présences

Lionel Messi est devenu mercredi, en débutant le match contre la Pologne, le joueur argentin avec le plus de présences en Coupe du monde, 22, dépassant Diego Maradona (21).

Maradona avait participé au Mondial en 1982 (5 présences, 2 buts), en 1986 (7 présences, 5 buts), en 1990 (7 présences, 0 but) et en 1994 (2 présences, 1 but). Il avait mené l’Argentine au titre mondial en 1986, inscrivant notamment deux buts légendaires, dont la fameuse « Main de Dieu », contre l’Angleterre, et atteint la finale en 1990.

Messi, 35 ans, dispute sa cinquième Coupe du monde après 2006 (3 présences, 1 but), 2010 (5 présences, 0 but), 2014 (7 présences, 4 buts) et 2018 (4 présences, 1 but). Il attend toujours un premier sacre, après avoir été battu en finale en 2014.