Footbelgate: dix transactions pénales dans l’opération «Mains propres»

En dévoilant à la justice les dessous pas très glorieux du football belge, l’ancien agent de joueurs Dejan Veljkovic est devenu le premier repenti de notre histoire judiciaire. Et a fait éclater le Footbelgate : fausses conventions de scouting, rétrocommissions, matches truqués, blanchiment d’argent, appartenance à une organisation criminelle… Bref de quoi, apprenait-on en janvier dernier, inculper et potentiellement renvoyer devant la cour d’appel 56 personnes physiques – entraîneurs, agents, gestionnaires de clubs… – et une personne morale. Mais les audiences, qui se tiendront à une date indéterminée, ne rassembleront visiblement pas autant de monde que prévu : dix des prévenus ont en effet conclu des transactions pénales avec le parquet fédéral, ces transactions devraient être soumises ce jeudi pour homologation à la chambre des mises en accusation d’Anvers. Une information qu’a confirmée au Soir le parquet fédéral. L’audience – devant la chambre des mises en accusation donc, car un des prévenus est magistrat suppléant – se tiendra à huis clos.

Les bénéficiaires et les montants de ces accords n’ont pas été officiellement confirmés. Toutefois, selon Het Laatste Nieuws, les dix prévenus ayant accepté le principe d’une transaction sont le président du Club de Bruges Bart Verhaeghe et son manager Vincent Mannaert ; Michel Louwagie, manager de la Gantoise ; Matthias Leterme, manager du KV Kortrijk ; les anciens membres du conseil d'administration du KRC Genk Herbert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs et Filip Aerden, enfin l'ancien CEO d’OHL Paul Van der Schueren. L'entraîneur des gardiens de but, Erwin Lemmens, qui travaille pour la Fédération belge de football, avait déjà conclu un accord en novembre afin de pouvoir accompagner les Diables au Qatar.