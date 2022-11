Coupe du monde: pourquoi l’arbitre de Tunisie-France n’aurait pas dû annuler le but des Bleus

L’arbitre de France-Tunisie a annulé le but d’Antoine Griezmann alors qu’il avait fait reprendre le jeu, avant de siffler la fin du match. Or, le protocole d’utilisation de l’assistance vidéo (VAR) ne permet pas de revenir en arrière après l’engagement.

D’après RMC Sport, après le but de Griezmann, les joueurs se repositionnent et l’arbitre Matthew Conger siffle l’engagement. L’arbitre siffle la fin du match mais juste après il interpelle les joueurs pour vérifier le but inscrit par l’attaquant français. Le but est finalement annulé. Cependant, l’arbitre ne pouvait pas intervenir puisqu’il avait sifflé l’engagement. L’annulation du but était donc possible jusqu’à l’engagement, mais pas après.