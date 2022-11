Coupe du monde: l’Argentine passe et évite la France, qui affrontera la Pologne

Elle faisait partie des grands favoris au coup d’envoi de la compétition mais elle ne se sera pas promenée dans son groupe. Pour autant, l’Argentine est bien au rendez-vous des huitièmes de finale contre l’Australie. Après le camouflet face à l’Arabie saoudite (1-2), les Sud-Américains ont rectifié le tir face au Mexique (2-0) et, ce mercredi, contre la Pologne (2-0).

Un succès qui a mis du temps à se dessiner, notamment à cause de Wojciech Szczesny, le gardien arrêtant à la 39e un penalty (son deuxième du tournoi après un face aux Saoudiens) de Lionel Messi, devenu l’Argentin avec le plus de matches (22) en Coupe du monde, dépassant Diego Maradona. C’est juste au retour des vestiaires que l’Albiceleste a fini par faire sauter le verrou rouge et blanc, alors que Czeslaw Michniewicz venait d’effectuer deux changements. D’abord via le médian de Brighton Alexis Mac Allister (avec des ancêtres écossais et irlandais, d’où son nom) puis l’attaquant de Manchester City Julian Alvarez (67e).