La Ville de Charleroi présente sa première référente genres

La Ville de Charleroi a présenté mercredi lors d’une conférence de presse sa première «référente genres». Agente de l’administration communale, elle aura pour mission générale de veiller à la présence de la dimension du genre dans les matières traitées par la Ville.

La référente va s’atteler à la matérialisation d’un plan comprenant 50 actions à mettre en œuvre. Parmi les mesures qu’il comprend figure, par exemple, la formation du personnel communal de première ligne aux réalités du sexisme. Au-delà, la référente sera également amenée à donner son expertise aux membres du collège communal, selon l’échevine de l’Égalité des chances, Alicia Monard.

Mercredi, la référente genres a évoqué la lutte contre les discriminations mais plus encore l’égalité entre hommes et femmes comme l’objectif qui va guider son travail dans les mois et années à venir.