Journée de lutte contre le Sida: un nombre croissant de personnes en Europe vivent avec le VIH non diagnostiqué

De plus en plus de personnes vivent dans la région Europe - c’est-à-dire 53 pays dont ceux de l’Union européenne (UE)/Espace économique européenne (EEE) - avec le VIH sans que celui-ci ne soit diagnostiqué, indique mercredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Ce constat a été soulevé à la suite de la publication du rapport annuel de surveillance en Europe du sida et du VIH, publié conjointement avec le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.

«En l’absence de dépistage régulier du VIH pour les personnes les plus exposées, il peut s’écouler une longue période entre l’infection par le VIH et le diagnostic. Ce n’est pas bon pour les individus, car ils risquent davantage de souffrir de maladies graves, voire de mourir, si le diagnostic est tardif. Ce n’est pas bon non plus pour la santé publique, car les personnes séropositives non traitées peuvent transmettre le VIH à leurs partenaires sexuels sans le savoir», souligne la directrice de l’ECDC, Andrea Ammon. «La stigmatisation persistante et généralisée du VIH dissuade les gens de se faire dépister et nous éloigne dangereusement de notre objectif de 2030, qui est de mettre fin au sida», ajoute Mme Ammon.