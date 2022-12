Scénarios, retour de Lukaku, clé du match…: tout ce qu’il faut savoir avant Croatie – Belgique

La victoire ou la mort (ou la calculette). C’est ce qui attend les Diables rouges dans leur match couperet face à la Croatie jeudi (16h00 belges) au stade Ahmad-ben-Ali d’Al-Rayyan, dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe F de la Coupe du monde au Qatar. Un pays que les troupes de Roberto Martinez quitteront dès le 1er tour en cas de défaite face aux vice-champions du monde, alors qu’une victoire enverrait les Diables en huitièmes de finale de ce Mondial 2022. Un match nul, et il faudra sortir les calculettes et tenir compte de Canada – Maroc, l’autre match du groupe qui sera disputé en même temps.

Les scénarios

Après sa victoire 1-0 face au Canada et sa défaite 2-0 face au Maroc dimanche, la Belgique pointe au 3e rang avec 3 points, derrière la Croatie et le Maroc, qui comptent tous deux 4 points et qui n’ont pas encore leur billet pour le tour suivant. Le Canada, qui a perdu des deux premiers matches, est 4e et déjà éliminé. Un partage face aux Croates pourrait encore qualifier les Diables, à condition que le Maroc perde contre le Canada et que les Belges aient une meilleure différence de buts.

« Nous n’avons plus rien à perdre dans ce dernier match mais tout à gagner », avait lancé Roberto Martinez dimanche après le revers face aux Lions de l’Atlas, la première défaite en phase de groupes d’un Mondial pour la génération dorée. « Les joueurs vont devoir réagir et prendre leurs responsabilités », a indiqué le sélectionneur fédéral mercredi à la veille du match de la dernière chance.

Le retour de Lukaku

On verra ce jeudi quel visage afficheront les Diables après la défaite de dimanche et la réunion de groupe de lundi. On verra aussi quels pions alignera face à l’équipe au damier Roberto Martinez, qui pourrait compter sur le retour de Romelu Lukaku. « Il est très important et son influence est notable, à la finition notamment. Même s’il n’est pas à 100 %, il reste efficace. Tout le monde a besoin d’un tel buteur. C’est un joueur qui a marqué l’histoire du football belge, un leader pour le groupe », avance le fédéral.

Même si un partage lui suffit sur papier, la Croatie devrait elle aussi viser la victoire, et éviter le scénario d’un but en toute fin de rencontre. Les Croates devraient miser sur le contre. La clé du match pourrait se trouver dans l’entrejeu. Faire déjouer le trio Luka Modric – Marcelo Brozovic – Mateo Kovacic poserait des problèmes aux Croates, comme l’a montré le Maroc lors de la 1e journée (0-0). La Croatie a ensuite battu le Canada 4-1 avec deux buts d’Andrej Kramaric, invisible face au Maroc.

C’est à l’arrière que se trouve le point faible de l’équipe croate, principalement sur les flancs, occupés par Borna Sosa à gauche et Josip Juranovic à droite. Le sélectionneur croate Zlatko Dalic fait évoluer son équipe dans un 4-3-3 qui se replie rapidement.

Les précédents duels

Ce sera le neuvième duel entre la Belgique et la Croatie. Sur les huit précédents confrontations, les Diables en ont gagné trois, dont les deux dernières, l’an dernier à Bruxelles en amical (1-0 avec un but de Romelu Lukaku) et en 2013 à Zagreb en qualifications pour la Coupe du monde 2014. Lukaku y avait inscrit un doublé (1-2) qui avait envoyé les Diables au Brésil, la première Coupe du monde depuis 2002 pour les Diables. La dernière victoire croate remonte à 2010.