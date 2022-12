Inondations en Wallonie: 10,5 millions d’euros pour acquérir et démolir 234 biens en région verviétoise

Pepinster, Limbourg et Verviers, soit les communes touchées par les inondations de l’été 2021 dans la région verviétoise, vont recevoir un peu plus de 3,1 millions d’euros chacune pour acquérir des biens et mener les travaux de démolition. Theux, elle, aura droit à 1,2 million environ. Des sommes insuffisantes pour mener à bien l’ensemble de ces opérations, rapporte L’Avenir dans son édition de jeudi.

Selon les estimations, il manquerait encore 7 millions d’euros à Limbourg et 8 millions à Pepinster pour répondre aux besoins réels sur le terrain. Les quatre communes ont déclaré vouloir démolir 234 biens dont une majorité à Pepinster (116), puis Limbourg (78), Verviers (31) et Theux (9).