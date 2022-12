Coupe du monde: après avoir créé un hymne pour les fans des Diables, Dimitri Vegas et Like Mike ont mis le feu au Qatar (vidéo)

En sortant « Believe », l’hymne des supporters des Diables rouges à la Coupe du monde au Qatar, Dimitri Vegas et Like Mike ont tapé dans le mille. Evidemment, on aime ou on n’aime pas ce style de musique électronique, mais force est de constater que vu la situation dans laquelle se trouvent Roberto Martinez et ses ouailles avant d’affronter la Croatie, « Believe » (« y croire » en anglais ») est plus que jamais d’actualité.

Si on évoque ce jour le nom de ce duo de DJ’s belges, ancien numéro 1 mondial au classement du Top 100 DJ Mag, la référence pour beaucoup de monde, c’est parce qu’il s’est rendu au Qatar pour une soirée pas comme les autres ce mercredi. De nombreux fans de football étaient dans « la masse » pour danser jusqu’au bout de la nuit.