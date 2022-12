«Enjeux»: La guerre contre le journalisme

Vendredi dernier, à l’issue de deux intenses journées de débats, les premières Assises européennes du journalisme se sont terminées sur un appel solennel « aux responsables politiques de l’Union européenne et des pays qui la composent, à défendre la liberté de la presse, composante essentielle de la démocratie ». Organisées par l’association française Journalisme et Citoyenneté et par l’Ihecs (Institut des hautes études des communications sociales), sous la présidence de Jean-Marie Cavada, ces Assises avaient drainé au centre de Bruxelles des centaines de journalistes, de chercheurs, d’étudiants, de responsables d’associations et d’institutions politiques pour discuter des « menaces préoccupantes auxquelles la profession et les médias font face ».