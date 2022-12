Inflation: la liste des produits qui ont le plus augmenté en novembre

En novembre, les prix en supermarché étaient 18 % plus chers qu’un an plus tôt, ressort-il d’une analyse de l’association de consommateurs Test Achats. Une famille de deux personnes dépense en moyenne 488 euros par mois, soit 75 euros de plus qu’il y a un an.

Test Achats a analysé quelque 3.000 produits de sept chaînes de supermarchés. Parmi les produits dont le prix a le plus augmenté, les crevettes grises arrivent en tête (+61 %), suivies des frites surgelées (+47 %). Le papier d’aluminium, les spaghettis et les articles en papier complètent le top 5.

Ces derniers mois, ce sont toutefois les produits laitiers qui ont le plus augmenté, note encore Test Achats. Ils sont 24 % plus cher qu’un an auparavant.