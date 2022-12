Joanne Anton pour «Sexus Botanicus»: «La sexualité des plantes est très riche»

Joanne Anton vit en Normandie, près de la mer. Elle dessine, elle peint, elle écrit. En 2016, elle découvre la botanique. Passionnée, elle suit des cours au Jardin des Plantes, à Paris. Et c’est le monde qui s’ouvre. Du coup, elle s’inscrit aussi à l’Ecole du Breuil, où l’on forme paysagistes et jardiniers. Et elle rencontre toutes sortes d’experts. « Ces cours, ces professeurs m’ont donné accès à plein de connaissances formidables », dit-elle.