Les 14 conseils littéraires à glisser sous le sapin

Sauvons le monde des gros maboules

Ce n’est pas parce que le monde est devenu « toc-toc » qu’il ne faut plus aimer la vie. Françoise Boucher a mis tout son optimisme dans un guide fou et joyeux pour que tout aille mieux. Ses dessins nous aident à faire les choix positifs : ceux de la planète sur laquelle on rêve d’habiter, nus au cœur de la nature sauvage. L’autrice pousse à fond les manettes de l’humour décalé pour nous faire pétiller grave. On ressort de cette aventure d’une infinie « coolitude » plus conscient, plus intuitif, plus lumineux. (DA.CV.)