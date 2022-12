Le commissaire général de la police fédérale ne rempilera pas pour un autre mandat

Fin novembre, plusieurs médias dont le Nieuwsblad faisaient état de tensions entre le gouvernement Vivaldi, en particulier les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden (CD&V) et Vincent Van Quickenborne (Open VLD), et le patron de la police. Le commissaire général Marc De Mesmaeker aurait été mis à l’index concernant plusieurs dossiers, comme la gestion du recrutement de 1.600 policiers par an ou la lutte contre les mafias de la drogue. Marc De Mesmaeker se taisait dans toutes les langues, jusqu’à ce jeudi. Le service de presse de la police fédérale fait savoir que Marc De Mesmaeker « confirme qu’il ne prolongera pas son mandat » de cinq ans, qui expire en juin prochain, avançant « des raisons personnelles ».

« Il a communiqué cette décision aux ministres de l’Intérieur et de la Justice. Il insiste sur le fait que la population, les autorités, les autres partenaires de la chaîne sécuritaire et, bien sûr et avant tout, le personnel de la police fédérale et, par extension, de la police intégrée (police locale et fédérale, NDLR) peuvent, entre-temps, continuer à compter sur son total engagement », indique le commissaire général sortant.

Soutien syndical

Dans deux communiqués publiés peu après les informations de la presse flamande du mois passé, la plupart des organisations syndicales policières avaient publiquement soutenu Marc De Mesmaeker. « En période de crise, c’est apparemment devenu une tradition de rejeter la responsabilité de tout et n’importe quoi sur une autre victime », avait pointé les syndicats du nord du pays ainsi que la CSC Services Publics francophone. « Le fait que cela se produise à un moment où les autorités politiques sont attaquées n’est pas, pour nous, une coïncidence », avaient abondé les syndicats du sud du pays (à l’exception de la CGSP).