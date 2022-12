Cuba, où tout se résout dans la lumière

Vingt-cinq centimètres de large pour trente de long : on tient entre les mains un ticket pour l’évasion. Destination : la mer des Antilles, là où se rencontrent le vieux et le nouveau continent et, plus précisément, en son cœur, la fabuleuse Cuba.

A l’origine, il y a une série radiophonique créée par Marcel Quillévéré, issue d’une coproduction entre les médias francophones publics (dont la RTBF). Six ans après sa première diffusion, notamment sur Musiq’3, France Musique l’a reproposée cet été dans son émission Carrefour des Amériques, en 40 épisodes d’une heure, qui racontent l’histoire peu ordinaire de l’île de Cuba, abordée à travers sa musique et sa littérature.