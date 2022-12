«Les Pizzlys»: frères et sœurs de l’ours polaire et du grizzly

Enfants de la génération Uber, de la téléréalité et de la console de jeux, Nathan, Etienne et Zoé vont se déconnecter du monde pour survivre au changement climatique.

Nathan est pris de vertiges. Il roulait pour Uber et vient de planter sa Béhème à crédit. Depuis la mort de ses parents, il y a quatre ans, il avance dans la vie en apesanteur. Toujours grouillé. Toujours crevé. Et là, son GPS l’a lâché… Comment va-t-il faire pour payer la scolarité de son frère Etienne et de sa sœur Zoé ? Sa dernière cliente avant le crash, Annie, lui fait prendre conscience de la toxicité du monde moderne. Annie propose de réparer les trous que la ville a provoqués dans son esprit et d’emmener sa famille en Alaska, où la nature offre à l’homme tout ce dont il a besoin.

Nathan a envie d’y croire. Etienne et Zoé ont un peu peur de voir leurs yeux se figer en glaçons. Annie a du sang indien et sa cabane n’a pas l’électricité. Cela fait si longtemps qu’elle n’est pas retournée en Alaska…