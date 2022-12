«L’épopée de Gilgamesh»: le plus vieux récit de l’humanité

C’est l’histoire la plus ancienne que l’on connaisse, celle du héros Gilgamesh, roi de la dynastie d’Ourouk, en Mésopotamie. On se la racontait il y a plus de 4.000 ans. Elle a été écrite sur des tablettes d’argile entre la fin du IIIe et le début du IIe millénaire avant Jésus-Christ. Et on se l’est narrée dans le monde oriental pendant encore deux millénaires avant de tomber dans l’oubli. Et d’être redécouverte au XIXe siècle. De manière assez originale d’ailleurs.

Jusqu’en 1840, les tablettes d’argile recouverte de gravures cunéiformes étaient considérées comme de simples dessins. C’est George Smith, un apprenti imprimeur passionné, qui montre que les tablettes qu’il étudie au British Museum ne contiennent pas de dessins mais bien une écriture narrant un récit. L’épopée de Gilgamesh est retrouvée. C’est le plus vieux texte de l’humanité connu. Il nous parle par exemple du déluge, bien avant que la Genèse de la Bible ne soit écrite.