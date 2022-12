«Pacifique»: pour Brel, le temps s’immobilise aux Marquises

En avril de l’an dernier, avec le film J’arrive , France Brel inaugurait une série de films consacrés à son père à partir d’images d’archives et de témoignages de proches récoltés depuis 2008. Le premier volet s’attachait aux années 73-74 avec la traversée tumultueuse de l’Atlantique à bord de l’Askoy et l’arrivée aux Antilles. La maladie, la mort de Jojo et la dispute avec sa fille France débarquée à Fort-de-France nous laissaient l’image d’un Jacques meurtri à la fois lâche et désorienté. Un Jacques enfin humanisé avec ses qualités et ses défauts.