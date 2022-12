Clea, fille de Paul Newman: «Mon père a dû combattre de nombreux démons»

En tant qu’acteur, Paul Newman était une icône d’Hollywood. Ses mémoires publiés à titre posthume révèlent pour la première fois sa part d’ombre. Entretien avec sa fille Clea autour d’une vie rythmée par l’alcoolisme et les courses de voitures, mais aussi par le sens de la famille.

Ses yeux bleu acier étaient sa marque de fabrique. A partir des années 60, avec Steve McQueen et Robert Redford, Paul Newman fut l’une des plus grandes stars du cinéma hollywoodien pendant près de quatre décennies. Il a incarné des détenus rebelles, des héros de western flegmatiques, des avocats alcooliques – et a même brillé dans le rôle d’un chef de la mafia aigri dans ses dernières années.