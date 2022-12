Le père de Thibaut Courtois au sujet des tensions dans le vestiaire des Diables: «Nous devrons peut-être remercier ce journaliste français»

En parlant du gardien de but belge, son père a donné son avis au sujet de l’équipe nationale sur Sporza. « J’espère que Thibaut pourra réaliser sa 50e clean sheet chez les Diables », a-t-il tout d’abord lancé au sujet de son protégé.

Enfin, il est revenu sur les tensions dans le vestiaire et, d’après nos confrères l’Equipe, d’éventuelles disputes. « Dans ce groupe, ils ont toujours été amis. Mais à cause de ce qui s’est passé, une conversation a commencé. Nous devrons peut-être remercier ce journaliste français plus tard ».