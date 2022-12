«La mélancolie sans porte de sortie, ce n’est que la désolation»

Par N.Ce et A.De.

Comment vous sentez-vous dans cette époque ?

Bizarrement, je pense que la différence de rythmes entre notre époque et moi est bénéfique. Parce que se détacher d’un monde qui va si vite, c’est intéressant, ça crée une tension. Je préfère être dans une ville très active, où je me crée un petit refuge, dont je peux sortir et recevoir énormément de stimuli, qu’être isolé, perdu dans une montagne. Je ne suis pas sûr que ce soit inspirant pour composer, car là, seul dans la montagne, il n’y a pas de tension.