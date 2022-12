Les pilotes de l’avion des Diables sont prêts: ils patientent à Athènes avant de se diriger éventuellement vers Doha pour les ramener en Belgique

La victoire ou la mort (ou la calculette). C’est ce qui attend les Diables rouges dans leur match couperet face à la Croatie dès 16h au stade Ahmad-ben-Ali d’Al-Rayyan, dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe F de la Coupe du monde au Qatar. Un pays que les troupes de Roberto Martinez quitteront dès le 1er tour en cas de défaite face aux vice-champions du monde, alors qu’une victoire enverrait les Diables en huitièmes de finale de ce Mondial 2022. Un partage et il faudrait sortir les calculettes et tenir compte de Canada – Maroc, l’autre match du groupe qui sera disputé en même temps.

La situation n’est donc pas optimale en termes d’organisation. En cas d’élimination, les Diables rouges reprendraient directement un vol en direction de la Belgique. Trois pilotes de Brussels Airlines regarderont ainsi le match des Belges contre la Croatie…à Athènes. D’après des informations du Nieuwsblad, dans la capitale grecque, ils sont prêts à s’envoler vers Doha pour récupérer les joueurs si les choses tournent mal.