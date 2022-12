L’aéroport de Lille capte 10% de clientèle belge

Voisin (très) proche de Bruxelles, de Charleroi et d’Ostende, l’aéroport de Lille émerge après une période de vie au ralenti durant la pandémie covid. Comme ses voisins. Avec un lent retour aux performances de 2019 : en 2022, l’aéroport français espère atteindre 1,75 million de passagers, c’était 2,2 millions en 2019. Des scores qui restent donc assez éloignés de Charleroi (on y espère 8 millions de passagers cette année, quasi comme en 2019) ou Bruxelles (en octobre on y dépassait déjà les 15 millions de passagers cette année, ce qui reste encore loin des plus de 25 millions en 2019). Comme une sorte d’illustration, le record de fréquentation des trois aéroports s’est déroulé la même année 2019, chacun profitant de l’augmentation de la demande.