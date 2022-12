Gérard Araud: «La guerre en Ukraine, c’est un peu la fin de l’ordre occidental»

Dans Histoires diplomatiques (Grasset), l’ex-ambassadeur de France à l’ONU et aux USA, Gérard Araud, tire les leçons de dix grands choix diplomatiques du passé, de la guerre de succession d’Espagne, début XVIIIe, au refus français de participer à l’invasion de l’Irak, en 2003. Ceci, à l’heure où la diplomatie semble de plus en plus problématique entre des Etats qui n’ont plus ni langage, ni vision du monde en commun. Illustration par l’exemple entre l’Ukraine et la Russie…

Le 24 février dernier, Vladimir Poutine a décidé de régler un conflit de voisinage « à l’ancienne » : en déclenchant la guerre. C’est la fin de la Pax Europaea , du « moment européen » ?