Khalil Gibran et le dramatisme arabe

Un texte inspirant, pour Tamino ? Il cite Le Prophète, du poète libanais Khalil Gibran. « Sa poésie avait quelque chose que les Occidentaux qualifient parfois de “sur-romantisme”, alors que c’est leur manière de parler. Ils sont romantiques dans leurs paroles, contrairement au néerlandais et à l’anglais, qui sont plus plats. Gibran m’a plu par sa fatalité, son dramatisme. » Sa chanson The First Disciple fait écho à l’idolâtrie qu’il a pu ressentir pour Khalil Gibran et l’imperfection humaine du poète.